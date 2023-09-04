Бузова в крохотном платье ообнажила на сцене свои «аппетитки»: трусики выглядывают — народ в первых рядах ахнул

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она является известной персоной. Бывшая участница «Дома-2» регулярно дает концерты и ведет передачи. Примечательно, что в свои 37 лет она продолжает следить за фигурой. Артистка старается выглядеть так, чтобы быть в центре внимания. На этот раз она выступила на публике после отпуска, не скрыв пополневшие формы.
На сцене Ольга появилась в очень смелом наряде. Она предстала в золотистом платье с эффектом мерцания. Крохотный наряд едва прикрыл ее бедра. Более того, артистка продемонстрировала трусы в тон своего аутфита. Телеведущая сделала акцент на своих ногах и аппетитных выпуклостях фигуры. Бузова зажигательно танцевала без смущения.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Некоторые осудили е за смелый лук. «Из одежды только трусы», «Наряд стал маленьким», «Какая пышечка», «Ох, как пополнела», «Трусы же видно! Камон!», «Ого, все показала», «Живот торчит, трусы видно», «Наряд не для такой пышечки», — стали писать в Сети.