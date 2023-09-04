Бузова в крохотном платье обнажила на сцене свои «аппетитки»: трусики выглядывают — народ в первых рядах ахнул

На сцене Ольга появилась в очень смелом наряде. Она предстала в золотистом платье с эффектом мерцания. Крохотный наряд едва прикрыл ее бедра. Более того, артистка продемонстрировала трусы в тон своего аутфита. Телеведущая сделала акцент на своих ногах и аппетитных выпуклостях фигуры. Бузова зажигательно танцевала без смущения.

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