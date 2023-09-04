Неужели поженятся? Катерина Ковальчук вышла в свет в компании матери своего возлюбленного

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Мать Гарика Харламова приняла выбор своего сына.

Гарик Харламов уже несколько лет встречается с Катериной Ковальчук. Однако до недавнего времени не было понятно, насколько у них все серьезно. Даже ходили слухи о расставании. Но они не подтвердились. А связь между молодыми людьми, кажется, стала еще прочней.

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На днях актриса разместила в своем блоге совместное фото с матерью своего возлюбленного. Снимок был сделан на съемках нового выпуска Comedy Club. 

Катерина Ковальчук и мама Гарика Харламова. Фото: соцсети

Родительница Харламова выглядит вполне довольной. Сразу видно, что женщине комфортно в компании девушки своего сына.

Итак, связь с родственницей налажена. Поэтому не исключено, что в скором будущем юморист и актриса объявят о свадьбе.

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