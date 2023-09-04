Кольцо вернула посылкой: Меган Маркл жестоко обошлась со своим первым мужем

Как выяснилось, жена принца Гарри — Меган Маркл— без какого-либо сожаления рассталась с двумя своими предыдущими мужьями. Как только на пути Меган Маркл появлялся более перспективный мужчина, желавший закрутить с ней роман, красотка без колебания расставалась с прежним возлюбленным.

Биограф королевской семьи Эндрю Мортон рассказал, что Меган Маркл жестко обошлась с первым мужем, продюсером Тревором Эгелсоном. Она подала на развод, поставив мужа в известность по электронной почте. А помолвочное и обручальные кольца отправила в посылке, не сопроводив послание никаким письменным комментарием. При этом точно известно, что Эгелсон не изменял Маркл и вообще ничем не провинился перед нет.

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