Кольцо вернула посылкой: Меган Маркл жестоко обошлась со своим первым мужем

Как выяснилось, жена принца Гарри — Меган Маркл— без какого-либо сожаления рассталась с двумя своими предыдущими мужьями. Как только на пути Меган Маркл появлялся более перспективный мужчина, желавший закрутить с ней роман, красотка без колебания расставалась с прежним возлюбленным.
Биограф королевской семьи Эндрю Мортон рассказал, что Меган Маркл жестко обошлась с первым мужем, продюсером Тревором Эгелсоном. Она подала на развод, поставив мужа в известность по электронной почте. А помолвочное и обручальные кольца отправила в посылке, не сопроводив послание никаким письменным комментарием. При этом точно известно, что Эгелсон не изменял Маркл и вообще ничем не провинился перед нет.
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Как оказалось, быстрая расправа с первым браком без объяснения причин случилась из-за новой пассии Меган Маркл. Она встретила на своем пути Кори Витьелло, владельца сети ресторанов и модного шеф-повара.
Но через какое-то время и с ним, ставшим ее вторым мужем, Меган Маркл рассталась без сожаления. В тот момент начинался ее роман с принцем Гарри.
По материалам express.co.uk