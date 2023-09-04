Эффектный брюнет в очках, похож на маму: Лиза Арзамасова вышла в свет со взрослым пасынком и его девушкой

28-летняя актриса Лиза Арзамасова очень дружна со своим пасынком, 19-летним Мартином, сыном Ильи Авербуха от брака с Ириной Лобачевой.

С наследником своего супруга Лиза Арзамасова не так давно вышла в свет. С Мартином Авербухом и его девушкой Лиза Арзамасова побывала на ледовом шоу в Сочи. Снимком, на котором она предстала в компании Мартина, его избранницы и фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, Лиза Арзамасова поделилась в микроблоге. На руках молодая мама держит сына Левушку.

Мартин Авербух, как отметили поклонники, хорошо собой и похож на свою маму Ирину Лобачеву.

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