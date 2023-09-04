Почему Кейт Миддлтон запретила детям есть за одним столом: загадка королевской семьи

Известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям – очень заботливые и любящие родители. Вместе с тем, они трепетно исполняют все нормы и правила поведения, которые предписаны британской королевской семье.

И именно из-за этих норм герцоги Кембриджские вынуждены были отказаться от трапез в компании собственных детей.

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Такое правило сложилось из-за того, что Шарлотта, Луи и Джордж, в силу возраста и темперамента, далеко не всегда способны соблюдать королевский этикет за столом.

Дети часто озорничают, а их родители редко принимают пищу исключительно в компании друг друга.

Чаще всего вместе с герцогами за столом присутствуют также другие члены семьи и высокопоставленные гости, с которым королевские особы поддерживают дипломатические и деловые отношения.

Естественно, что в их присутствии детские шалости исключены, ведь в любой момент может завязаться важная беседа или даже переговоры.

Любопытно, что дети принца и герцогини не сидят за одним столом с родителями даже во время семейных праздников вроде Рождества и вечеринок в честь дней рождения.

Источник: marieclaire.ru