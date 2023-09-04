Два смугляша в голубых боди: Юлия Ефременкова показала подросших сыновей-близнецов от Мондезира — хорошенькие

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова благодарит Вселенную за чудесный подарок.

Двадцать второго сентября исполнится годик сыновьям-близнецам бывшей участницы и экс-ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой.

Наследников Юлия Ефременкова считает главным итогом своих неудавшихся отношений с Мондезиром. Пара со скандалом рассталась. Юлия Ефременкова осталась жить с сыновьями, а Мондезир периодически навещает малышей, гуляет с ними.

В микроблоге Юлия Ефременкова засняла близнецов. Хорошенькие смугляши в голубых боди все еще развернуты к камере спиной. Но скоро Юлия Ефременкова обещает показать их лица.

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«В этом союзе пришли два чудесных ребенка, за что я Вселенной очень благодарна. Но мы не сумели сохранить наши отношения. Не у всех получается, к сожалению», - поделилась под кадрами Юлия Ефременкова.

Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: соцсети

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