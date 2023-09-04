Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина нашла свое счастье в приемных детях: их у нее двое

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина выходила замуж четыре раза. Все браки певицы были официальными. Однако ни в одном из союзов у артистки не было детей. А она очень хотела стать матерью.

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После очередного развода Маргарита Анатольевна решилась на усыновление. В 2013 году она взяла на воспитание сразу двоих детей: четырехлетнего мальчика и трехлетнюю девочку.

Суханкина признается, что ни разу не пожалела о своем решении. По словам артистки, дети принесли в ее жизнь любовь и вдохновение. Сейчас, спустя годы, она просто не мыслит жизни без Валерии и Сережи. И безумно скучает, если их нет рядом.

Конечно, материнство добавило хлопот. По словам Маргариты Анатольевны, ее жизнь разделилась на до и после. Но она, вопреки ожиданиям окружающих, не оставила любимую работу.