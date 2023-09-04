Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина нашла свое счастье в приемных детях: их у нее двое

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина выходила замуж четыре раза. Все браки певицы были официальными. Однако ни в одном из союзов у артистки не было детей. А она очень хотела стать матерью.
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После очередного развода Маргарита Анатольевна решилась на усыновление. В 2013 году она взяла на воспитание сразу двоих детей: четырехлетнего мальчика и трехлетнюю девочку.
Суханкина признается, что ни разу не пожалела о своем решении. По словам артистки, дети принесли в ее жизнь любовь и вдохновение. Сейчас, спустя годы, она просто не мыслит жизни без Валерии и Сережи. И безумно скучает, если их нет рядом.
Конечно, материнство добавило хлопот. По словам Маргариты Анатольевны, ее жизнь разделилась на до и после. Но она, вопреки ожиданиям окружающих, не оставила любимую работу.
«С тех пор, как дети появились, у меня жизнь поделилась четко пополам. Работа — это тоже ответственно. А для чего? Добыть денег, чтобы поднять детей», — говорит артистка.
Сначала продюсеры боялись, что певица уйдет с головой в быт, однако их опасения оказались напрасными. Напротив, появление наследников стало отличным стимулом в развитии карьеры. Так как теперь у женщины была конкретная цель: обеспечить семью всем необходимым.
И пускай Суханкина сейчас не собирает огромные залы, она по-прежнему востребована на разных мероприятиях: от свадебных торжеств до корпоративов. Поэтому с профессиональной реализацией у нее тоже все в полном порядке.
Источник: передача «Когда все дома» на канале «Россия 1»