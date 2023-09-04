Вскрылись тайны из темного прошлого Лаймы Вайкуле — чуть не пошла по рукам

О прошлом ненавидящей россиян Лаймы Вайкуле вскрылись новые подробности. Как оказалось, так называемая певица начинала свою карьеру в 80-х годах в латышском варьете «Юрас Перле».

А девочки, которые там работали, занимались стриптизом.

«К посетителям клубов выбегали голые девочки, которые поворачивались к публике задом, показывали голые попы, в которых просто ниточка была. Среди них была Лайма Вайкуле», — рассказала Елена Мазур в программе НТВ «Новые русские сенсации».

В основном, по ее словам, все происходило в ресторане «Морская жемчужина». Певица едва не пошла по рукам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».