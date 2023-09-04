Несостоявшийся муж Собчак купил в Юрмале любимую виллу Пугачевой

Уехавшая из России Алла Пугачева обожает отдыхать в Юрмале на своей любимой вилле «Марта». Примадонна снимала дом у местного бизнесмена за 100 тысяч евро в месяц. В рублях это 10,5 миллиона.

Однако выяснилось, что виллу недавно продали российскому бизнесмену Александру Шусторовичу. В нулевые о нем много писали в прессе, так как он планировал жениться на бывшей ведущей «Дома-2» Ксении Собчак.

Так называемая журналистка даже уже спланировала свадьбу в знаменитом Константиновском дворце в Стрельне. Но в итоге до венца не дошла, молодые разругались.

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