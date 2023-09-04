Планирует сесть за руль: Роман Костомаров купил китайский кроссовер за 5 миллионов рублей

Олимпийский чемпион в танцах на льду, известный фигурист Роман Костомаров лишился ног и кистей рук и передвигается с помощью протезов.

Спортсмен уверенно возвращается к активной жизни и на днях приобрел в салоне новый автомобиль — кроссовер премиального китайского бренда, который стоит пять миллионов рублей.

Роман Костомаров надеется, что в скором времени сам сможет управлять машиной. Пока же за рулем будет ездить его супруга, прославленная фигуристка Оксана Домнина.

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