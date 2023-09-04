Планирует сесть за руль: Роман Костомаров купил китайский кроссовер за 5 миллионов рублей

Олимпийский чемпион в танцах на льду, известный фигурист Роман Костомаров лишился ног и кистей рук и передвигается с помощью протезов.
Спортсмен уверенно возвращается к активной жизни и на днях приобрел в салоне новый автомобиль — кроссовер премиального китайского бренда, который стоит пять миллионов рублей.
Роман Костомаров надеется, что в скором времени сам сможет управлять машиной. Пока же за рулем будет ездить его супруга, прославленная фигуристка Оксана Домнина.
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«Мы с Романом покупали машины в один день. Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел. Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль. А мы с семьей пожелали ему крепкого здоровья, сказали, что следили и переживали за него вместе со всей страной. Впечатления от общения с Романом самые положительные», — поделился с журналистами клиент автосалона.
По материалам kp.ru