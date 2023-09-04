Родила двух сыновей с разницей в 14 лет: что известно о личной жизни Светланы Хоркиной

Сегодня олимпийская чемпионка Светлана Хоркина уже не стесняется открыто рассказывать о своей первой беременности. А в далеком 2005 году эта история наделала немало шума.

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Дело в том, что гимнастка родила своего первенца от женатого человека. Отцом ее ребенка стал Кирилл Шубский, муж ныне покойной актрисы Веры Глаголевой.

Сын спортсменки и миллиардера появился на свет в США, в одной из клиник Лос-Анджелеса. Мальчика назвали Святославом. В июле 2023 года наследник чемпионки отпраздновал свое совершеннолетие.

Сын Светланы активно занимается спортом. Юноша успел попробовать себя в гимнастике и плавании. Но данные направления не вызвали у него большого интереса. Сейчас парень увлекся уличным баскетболом. Возможно, именно этот вид спорта и станет главным делом в его жизни.

У Святослава есть младший брат Иван. Между сыновьями Хоркиной почти 14 лет разницы. Второго наследника спортсменка родила в законном браке. Отцом ребенка стал Олег Кочнов, с которым олимпийская чемпионка состоит в официальных отношениях с 2011 года.

Источник: передача «Секрет на миллион» на НТВ