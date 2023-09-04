Исполнилось восемнадцать лет, занимается спортом: что известно о сыне Светланы Хоркиной от мужа ныне покойной Веры Глаголевой

Муж ныне покойной актрисы и режиссера Кирилл Шубский и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина встречались в начале нулевых. Их тайный роман длился на протяжении семи лет и завершился рождением сына Святослава.

Мальчик появился на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. После его появления на свет Шубский разорвал отношения с Хоркиной. Вера Глаголева простила мужу предательство и никогда не комментировала этот трагический момент своей личной жизни.

В июле этого года сыну Светланы Хоркиной и Кирилла Шубского исполнилось восемнадцать лет. Хоркина рассказала. что пыталась привить сыну любовь к спортивной гимнастике, но тот выбрал уличный баскетбол.

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