«Рисковое решение»: Тарасова осудила Косторную за уход в тренерство

20-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная приняла приглашение стать профессиональным хореографом.

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Этот поступок юной звезды удивил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, которая сочла его преждевременным.

Дело в том, что Алена Косторная совсем недавно перешла из одиночного катания в парное. На льду она теперь катается вместе со своим мужем Георгием Куницей.

Тарасова убеждена, что сразу две новые позиции – это слишком тяжело и ответственно. Для начала стоило достичь высот в парном катании. И только потом брать на себя еще и тренерскую работу. А тут сразу две нагрузки и обе совершенно новые.

«Алена не работала ни в одном, ни в другом виде. Я бы сказала, что это эксперимент, рисковое решение. Ну, молодежь теперь такая, им виднее. Пожелаю ей не потеряться», — прокомментировала Тарасова.

Источник: Match TV.