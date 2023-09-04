«Дома не такой»: Заворотнюк рассказала про «настоящего» Чернышева

Тяжело больная звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк продолжает героически бороться с онкологическим заболеванием. Однако незадолго до болезни артистка рассказывала в интервью про своего мужа Петра Чернышева.

«Дома он не такой, становится совсем другим человеком. Петр может и вспылить, но он быстро отходит, очень добрый», — признавалась она.

Чернышев заботится о Заворотнюк в это тяжелое время. Он взял на себя всю ответственность за ее здоровье и семью в целом. Таких мужчин, конечно, надо еще поискать.

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