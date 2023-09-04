Еле сидит, мешки под глазами: в Сеть попало честное фото Аллы Пугачевой - без фильтров

Уехавшая из России Алла Пугачева дала большое интервью латвийским журналистам. Ожидается, что материал выйдет на днях - почитаем, чего еще Примадонна наговорила про россиян и нашу страну.

В соцсетях появилось фото артистки без фильтров - как раз сразу после беседы с журналистами. Пугачева на снимке еле сидит, у нее мешки под глазами. Видно, что Примадонна уставшая, вымотанная.

«Лицо уехало куда-то, надо же!» - пишут пользователи в Сети.

Мы не можем показать фото Пугачевой из-за авторских прав, снимок можно найти в Интернете. Но скоро выйдет интервью, и вы сами все увидите.

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