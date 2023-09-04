«Объединяем вибрации любви»: Ирина Хакамада устроила жаркие танцы с особенной дочерью — какая пластика

Бывший известный политик, а ныне коуч, 68-летняя Ирина Хакамада чувствует особый вкус жизни и умеет наслаждаться каждым моментом.
Счастьем и настроением Ирина Хакамада с удовольствием делится с подписчиками в соцсетях. На этот раз она запечатлела жаркие танцы под ритмичную музыку вместе со своей особенной дочерью Марией.
Звездная мама и ее наследница красиво двигаются на крыльце загородного домика, окруженного зеленью деревьев.
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«Объединяем вибрации любви», - подписала кадры Ирина Хакамада.
Поклонники пришли в восторг от увиденного, заявив, что Ирина Хакамада и Мария прекрасны, пластичны и грациозны.
«Ирина и Мария! Вы прекрасны! Подняли мне настроение и сделали этот день», «Мария, вы необыкновенно пластичны, весь танец, лишь переминаясь, изящно танцевало тело и руки», «Кайф! Свежий воздух, природа и солнце! И танец в гармонии с миром и с собой!», «Магия... Мама и доча», - высказались в Сети.