«Объединяем вибрации любви»: Ирина Хакамада устроила жаркие танцы с особенной дочерью — какая пластика

Бывший известный политик, а ныне коуч, 68-летняя Ирина Хакамада чувствует особый вкус жизни и умеет наслаждаться каждым моментом.

Счастьем и настроением Ирина Хакамада с удовольствием делится с подписчиками в соцсетях. На этот раз она запечатлела жаркие танцы под ритмичную музыку вместе со своей особенной дочерью Марией.

Звездная мама и ее наследница красиво двигаются на крыльце загородного домика, окруженного зеленью деревьев.

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