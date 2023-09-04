Счастливое детство в Грязи: Галкин* показал любимое видео с сынишкой Гарри - ностальгия замучила

Чужие дети растут быстро, а свои – еще быстрее, убеждается вновь и вновь Максим Галкин*, разбирая свои фото и видеоархивы с двойняшками Лизой и Гарри. Ребятам скоро исполнится по 10 лет, и шоумен опять нырнул в воспоминания, достав оттуда снятые много лет назад кадры с сынишкой.

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Малыш Гарри за рулем машинки играет с папой в водителя и автоинспектора. Предъявляет ему права, а потом не может понять, что же еще от него требуется. И только когда ловит знакомое на слух слово КАСКО, считая, что надо показать каску, улыбается – есть у него такая.