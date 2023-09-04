Илана Юрьева покрутила бедрами перед незнакомцем: страстно льнет ближе, ножку на него закидывает

Илана Юрьева. Фото: Global Look Press

Актриса показала танец любви и страсти.

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева показала свой досуг. В первые выходные осени она вернулась к любимому занятию, которого была лишена долгое время из-за травмы ноги. Актриса очень переживала, получится ли у нее теперь хоть что-то на паркете, и была приятно удивлена – тело помнит.

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Юрьева возобновила занятия румбой. С незнакомым для подписчиков мужчиной-хореографом Илана зажгла так, что фолловеры ахнули. Видео вызвало шквал эмоций еще и потому, что актриса очень эффектно крутила бедрами, а еще закидывала ножку в юбке с высоким разрезом на своего партнера. Интересно, что скажет муж красотки, увидев кадры с занятия.

Только вот избежать тесного физического контакта с партнером невозможно, исполняя румбу. Ведь это кубинский танец любви и страсти, в котором эмоции проявлены до предела.

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