Валя Карнавал в бежевых трусах показала, чем богата: еле вместила пышное место в тесный корсет – и как-то дышит

Звезда соцсетей, певица и телеведущая Валя Карнавал любит быть в центре внимания. Тем более сейчас, когда она не обременена отношениями и может себе позволить больше, чем при Саше Стоуне. Поэтому наплевав на приличия, брюнетка разделась до трусов, утянула пышный бюст корсетом и сделала селфи.

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На подобные жесты Карнавал наверняка пошла в отместку бывшему. Однако, осчастливить ей удалось не только себя – отражение в зеркале постройневшую Валю не может не радовать. Но и миллионы фолловеров.