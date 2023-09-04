Валя Карнавал в бежевых трусах показала, чем богата: еле вместила пышное место в тесный корсет – и как-то дышит

Звезда соцсетей, певица и телеведущая Валя Карнавал любит быть в центре внимания. Тем более сейчас, когда она не обременена отношениями и может себе позволить больше, чем при Саше Стоуне. Поэтому наплевав на приличия, брюнетка разделась до трусов, утянула пышный бюст корсетом и сделала селфи.
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На подобные жесты Карнавал наверняка пошла в отместку бывшему. Однако, осчастливить ей удалось не только себя – отражение в зеркале постройневшую Валю не может не радовать. Но и миллионы фолловеров.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
Фанаты ахнули при виде полуодетой Карнавал. Они искупали красотку в комплиментах с головы до ног, сама она не проронила ни слова. Еще бы, ведь все силы, похоже, уходят у Вали на то, чтобы дышать – в столь тесном корсете места нет даже бюсту, который очень сильно сплющился.