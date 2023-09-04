Бородина публично набросилась на Собчак, но была укушена в ответ: поспорили о вкусах – вспомнили старое грязное белье

Телеведущая Ксения Бородина решила публично наброситься на свою экс-коллегу по «Дому-2» Ксению Собчак. Первая попеняла второй на новый стиль, который та избрала, отказавшись от жакетов и брючных костюмов, которые, как оказалось, так нравятся Бородиной. Собчак в этот раз нарядилась в рванье – топ с отверстиями и драные джинсы.
«Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль», - написала под этим фото Бородина. – «Какая муха тебя укусила?».
Но молча терпеть нападки тезки Собчак не стала, а укусила ее в ответ: «Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят».
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Это задело ведущую «Дома-2», особенно упоминание Черкизовского рынка, поскольку Бородину давно хейтят за якобы регулярный шопинг на рынке. И Ксения выдала правду про Собчак.
«Я написала вполне корректно свое мнение, никак тебя не оскорбив, наоборот похвалила за твой стиль, которому следовала ты долгое время. А про Черкизон не тебе мне рассказывать, ты колготки не разрешала выкинуть с дырками и все домой собирала. Пуховики все Саваж тоже за тобой домой уехали. Давай не будь такой злой», - выдала подноготную про Собчак времен «Дома-2» Бородина.
Подписчики внимательно теперь следят за полемикой двух Ксюш и пока не могут решить, кто лидирует в борьбе.
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