Бородина публично набросилась на Собчак, но была укушена в ответ: поспорили о вкусах – вспомнили старое грязное белье

Телеведущая Ксения Бородина решила публично наброситься на свою экс-коллегу по «Дому-2» Ксению Собчак. Первая попеняла второй на новый стиль, который та избрала, отказавшись от жакетов и брючных костюмов, которые, как оказалось, так нравятся Бородиной. Собчак в этот раз нарядилась в рванье – топ с отверстиями и драные джинсы.

«Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль», - написала под этим фото Бородина. – «Какая муха тебя укусила?».

Но молча терпеть нападки тезки Собчак не стала, а укусила ее в ответ: «Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят».