Наталья Рудова в хлипком декольте растрясла прелести: чуть не выпало, пока бежала – белья на ней не оказалось

Актриса Наталья Рудова посетила шоу Comedy Club, о чем похвасталась подписчикам в своем Телеграм-канале. Блондинка с удовольствием посмотрела выступления юмористов и с сожалением признала, что вынуждена покинуть съемки досрочно – скоро самолет.

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Но несмотря на кратковременность своего пребывания в зрительном зале, незамеченной Рудова не осталась. Она нарядилась в черное платье с двумя полосками-халтером, едва прикрывающими бюст.