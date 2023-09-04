Наталья Рудова в хлипком декольте растрясла прелести: чуть не выпало, пока бежала – белья на ней не оказалось

Актриса Наталья Рудова посетила шоу Comedy Club, о чем похвасталась подписчикам в своем Телеграм-канале. Блондинка с удовольствием посмотрела выступления юмористов и с сожалением признала, что вынуждена покинуть съемки досрочно – скоро самолет.
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Но несмотря на кратковременность своего пребывания в зрительном зале, незамеченной Рудова не осталась. Она нарядилась в черное платье с двумя полосками-халтером, едва прикрывающими бюст.
Естественно, под такое одеяние бюстгальтер не надевают, и Наталья слишком рисковала, когда бежала из зала на выход. Одно более резкое движение – и содержимое хлипкого декольте могло просто выпасть.