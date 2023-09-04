Евгений Плющенко проиграл 10 тысяч долларов юному фигуристу: спор века – отдал при свидетелях

Евгений Плющенко проиграл в споре с 20-летним фигуристом Марком Кондратюком миллион рублей. Спортсмены заключили сделку во время гастролей по Китаю, олимпийский чемпион предложил спортсмену исполнить десять тройных акселей подряд без остановок и помарок. И Марк вызов принял.

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На глазах у ликующих зрителей Кондратюк чисто выполнил задание. Проигравший чемпион не стал долго тянуть с расчетом и вручил победителю деньги. Он сделал это в день рождения фигуриста, причем отсчитав выигрыш в долларах - ровно 10 тысяч. Солидная пачка банкнот перекочевала из рук в руки, и оба остались довольны.