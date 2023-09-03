Красавчик! Весь в отца: Антон Гусев из «Дома-2» предстал с подросшим сыном от Жени Феофилактовой в особенный день

Единственный сын бывших участников «Дома-2», экс-супругов Жени Феофилактовой и Антона Гусева Даниэль первого сентября этого года пошел в четвертый класс.
На линейке у сына присутствовали оба родителя. Пожалуй, впервые за долгое время Гусев и Феофилактова оказались вместе в одно и то же время. Мама и папа Даниэля похвастались повзрослевшим наследником, разместив его снимки каждый в своем микроблоге.
Антон Гусев еще и запечатлелся вместе с сыном. В кадре он целует Даниэля в макушку.
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Антон Гусев с сыном Даниэлем. Фото: соцсети
Поклонники умилились этому кадру, заявив, что Даниэль - красавчик, весь в отца.
Напомним, сыну Жени Феофилактовой и Антона Гусева Даниэлю в декабре исполнится одиннадцать лет.