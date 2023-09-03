По стопам отца: дочь Михаила Ефремова бросила институт, чтобы стать актрисой

19-летняя дочь известного актера Михаила Ефремова Вера Ефремова все же решила продолжить династию.
Девушка, которая год назад поступила в престижный столичный вуз - Высшую школу экономики, изменила свое решение. Вера Ефремова бросила институт, ради того, чтобы стать актрисой, как и другие члены ее большой и знаменитой семьи.
Бабушка Веры Ефремовой - народная артистка, профессор Школы-студии МХАТ Алла Покровская, дедушка народный артист Олег Ефремов – худрук МХТ им. Чехова. Отец и сводные братья тоже актеры.
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Дочь Михаила Ефремова Вера. Фото: соцсети
Этим летом Вера Ефремова стала студенткой школы-студии МХАТ, пройдя строгий отбор и конкурс больше ста человек на место.
Первого сентября Вера Ефремова начала учебу на первом курсе Школы-студии МХАТ, мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина.
По материалам vokrug.tv