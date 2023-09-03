По стопам отца: дочь Михаила Ефремова бросила институт, чтобы стать актрисой

19-летняя дочь известного актера Михаила Ефремова Вера Ефремова все же решила продолжить династию.

Девушка, которая год назад поступила в престижный столичный вуз - Высшую школу экономики, изменила свое решение. Вера Ефремова бросила институт, ради того, чтобы стать актрисой, как и другие члены ее большой и знаменитой семьи.

Бабушка Веры Ефремовой - народная артистка, профессор Школы-студии МХАТ Алла Покровская, дедушка народный артист Олег Ефремов – худрук МХТ им. Чехова. Отец и сводные братья тоже актеры.

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