Дочку вынашивала и рожала сама: Равшана Куркова раскрыла секрет быстрого похудения после беременности

43-летняя актриса Равшана Куркова - мама двоих детей, у звезды трехлетний сын и пятимесячная дочка.
Несмотря на недавнюю беременность и роды, Равшана Куркова находится в превосходной форме. Восстановиться актрисе помогли определенные правила в питании и постоянная двигательная активность. Равшана Куркова рассказала, что крайне редко употребляет спиртное, равнодушна к фастфуду и сладкому.
«Если не успеваю доехать до зала — занимаюсь йогой, если нет времени и на йогу, делаю хотя бы зарядку. Всю беременность и за 12 часов до самих родов я, например, занималась йогой. Через два месяца после выписки вернулась к силовым нагрузкам», — поделилась Равшана Куркова.
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Правда, во время ожидания рождения дочери Равшана Куркова нарушала свои же правила.
«Во время беременности шоколадное мороженое уплетала ежедневно! Там и внутри шоколад, и сверху тоже — настоящий праздник живота! В общем, я не слежу за своим питанием — я слежу за своей головой. Если с головой все в порядке, то обычно и с остальным тоже», — добавила Равшана Куркова.
По материалам Posta-Magazine.ru