Дочку вынашивала и рожала сама: Равшана Куркова раскрыла секрет быстрого похудения после беременности

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Правда, во время ожидания рождения дочери Равшана Куркова нарушала свои же правила.

«Во время беременности шоколадное мороженое уплетала ежедневно! Там и внутри шоколад, и сверху тоже — настоящий праздник живота! В общем, я не слежу за своим питанием — я слежу за своей головой. Если с головой все в порядке, то обычно и с остальным тоже», — добавила Равшана Куркова.

По материалам Posta-Magazine.ru