Сын Градского о молодой вдове Коташенко: «Отец умирал дома, а она приехала всего один раз за три месяца. Боярыня такая»

В Тверском суде Москвы в эти дни идут слушания по иску старшего сына Александра Градского Даниила к вдове отца, 38-летней Марине Коташенко.

Даниил Градский представляет в суде интересы своей матери Ольги Семеновны, которая через суд требует отдать ей половину нажитого в браке с Александром Градским.

Даниил Градский назвал свою мачеху алчным и меркантильным человеком, заявив, что та женила на себе Александра Градского за две недели до его смерти, чтобы прибрать к рукам все наследство. По словам Даниила Градского, в планы Марины Коташенко не входило заботиться о пожилом больном муже.

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