Сын Градского о молодой вдове Коташенко: «Отец умирал дома, а она приехала всего один раз за три месяца. Боярыня такая»

В Тверском суде Москвы в эти дни идут слушания по иску старшего сына Александра Градского Даниила к вдове отца, 38-летней Марине Коташенко.
Даниил Градский представляет в суде интересы своей матери Ольги Семеновны, которая через суд требует отдать ей половину нажитого в браке с Александром Градским.
Даниил Градский назвал свою мачеху алчным и меркантильным человеком, заявив, что та женила на себе Александра Градского за две недели до его смерти, чтобы прибрать к рукам все наследство. По словам Даниила Градского, в планы Марины Коташенко не входило заботиться о пожилом больном муже.
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«За все три месяца, что отец, можно сказать, умирал дома, Марина Владимировна ночевала там один раз. Она абсолютно не тихая девушка, вы ее не видели в суде? Она общается очень уверенно, очень нагло. Она как боярыня такая», - рассказал Даниил Градский.
Наследство Александр Градский оставил солидное: два особняка, три квартиры в центре Москвы, девять загородных участков, счета и две машины общей стоимостью один миллиард рублей.
Даниил Градский утверждает, что Марина Коташенко хочет владеть всем единолично.
«Папа собирался как Король Лир половину отдать новой семьей, половину - старой. Коташенко все хочет забрать. У меня есть доступ только к помещению в центре города, а Марина Владимировна захватила контроль над всеми остальными помещениями», - рассказал сын Александра Градского.
По материалам программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ