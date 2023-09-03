«А что стало с подбородком? Слишком острый!»: Мерьем Узерли показала лицо вблизи — свежее фото

Фанаты заподозрили Мерьем Узерли в пластике лица. И все из-за свежих снимков в личном микроблоге актрисы. Звезда «Великолепного века», по мнению поклонников, уже мало чем напоминает Хюррем султан. Ее и без того пухлые губы стали еще шире, а подбородок, наоборот, уже. Поклонники считают, что Мерьем Узерли могла воспользоваться филлерами и сделать инъекции в лицо, сгладив морщины и подправив скулы с подбородком.

Сама актриса не обращает внимание на слухи и критику, хвастаясь естественной красотой с минимумом косметики.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».