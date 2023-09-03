«Тонкие, как леска»: Юлия Ефременкова сняла наращенные волосы — как она выглядит теперь

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова обожает посещать салоны красоты, где приводит в порядок себя и свои волосы.
Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова на этот раз сняла наращенные волосы и показала в микроблоге, как стала выглядеть. Свои волосы у Юлии Ефременковой длиною по плечи и находятся в ужасном состоянии.
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«Меня просили показать мою длину. Вот, сняли волосы, вот моя длина. Девчонки говорят, что волосы нужно восстанавливать, они у меня тонкие, как лесочка. Это все из-за утюжков, постоянных лаков. Вот такая у меня карешка что ли. Длина хорошо под наращенными отросла», - поделилась Юлия Ефременкова.
Между тем, ровно в этот же день Юлия Ефременкова вновь нарастила волосы. Шатенка решила, что восстанавливать локоны необязательно.
Юлия Ефременкова без наращенных волос. Фото: соцсети