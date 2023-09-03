«Тонкие, как леска»: Юлия Ефременкова сняла наращенные волосы — как она выглядит теперь

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова обожает посещать салоны красоты, где приводит в порядок себя и свои волосы.

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова на этот раз сняла наращенные волосы и показала в микроблоге, как стала выглядеть. Свои волосы у Юлии Ефременковой длиною по плечи и находятся в ужасном состоянии.

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