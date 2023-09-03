О смерти Алексея Янина сообщили мошенники — якобы из МОРГа: вот что рассказала жена актера

Утром 2 сентября стало известно о смерти Алексея Янина, а к вечеру выяснилось, что это ужасная ошибка и актер жив. Супруга артиста, Дарья Клюшникова, путалась в показаниях и только на следующий день прояснила ситуацию: ее семья стала жертвой циничных мошенников.

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Полной версией произошедшего 33-летняя Дарья поделилась со страницы в соцсетях. По ее словам, до 31 августа Алексей Янин был в реабилитационном центре. Там у него начались судороги и актера забрали в больницу, а 1 сентября знаменитость в тяжелом состоянии перевели в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

Родные молились о здоровье, но утром 2 сентября Дарье, а затем и родителям актера позвонила незнакомка и сообщила о смерти Алексея. Новость хотя и стала шоком, но не вызывала подозрений.

«Девушка представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Леши. Его мама и папа, Ольга Андреевна и Николай Алексеевич, сразу же перезвонили мне. Мы начали заниматься подготовкой, связались с РАМТом», — пишет Клюшникова.

Все это время родные поддерживали связь с незнакомкой, но после полудня вдруг закрались сомнения.

«Мы заподозрили неладное и я решила проверить, какой номер звонил мне утром. Посмотрела тег в приложении — незнакомый номер был записан как «МОРГ Коломенский», — делится звезда.

Информацию сразу донесли сотрудникам ритуального агентства, к которым успела обратиться семья, и те, самостоятельно все перепроверив, докопались до правды: главврач НИИ Склифосовского Сергей Петриков опроверг смерть артиста.