Совершено нападение на квартиру актрисы Юлии Рутберг в центре Москвы

Квартиру звезды театра и кино, актрисы Юлии Рутберг ограбили. Жилище знаменитости находится в престижном дорогом районе, с самом центре Москвы, на Смоленской-Сенной площади.
Сообщается, что злоумышленники взломали замки в двери и похитили наличные деньги - в рублях и валюте, всего порядка трех миллионов рублей.
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Следствие предполагает, что грабители работали по наводке. Они знали, что Юлия Рутберг в эти дни отсутствует в Москве, актриса находится на гастролях. К тому же, злоумышленникам было известно, что Юлия Рутберг хранит деньги дома.
По материалам телеграм-канала Baza