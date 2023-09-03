Совершено нападение на квартиру актрисы Юлии Рутберг в центре Москвы

Следствие предполагает, что грабители работали по наводке. Они знали, что Юлия Рутберг в эти дни отсутствует в Москве, актриса находится на гастролях. К тому же, злоумышленникам было известно, что Юлия Рутберг хранит деньги дома.

По материалам телеграм-канала Baza