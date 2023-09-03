Собчак вывели из себя: «Я запрещаю шутки про третье сентября, иначе звоню в полицию»

Ксения Собчак обратилась к своей многомиллионной аудитории и пригрозила, что если они не перестанут шутить про хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября», то ей придется идти на крайние меры.

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День 3 сентября уже много лет звучит в умах россиян песней прославленного артиста, и это очень не нравится акуле пера. Журналистке повсюду видится креатив на эту тему, и она, по мнению Собчак, давно изжила себя.

«Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали», — подчеркнула звезда, после чего выдвинула ультиматум, пусть и в шутливой форме.

«Если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь», — добавила Собчак в своем телеграмм-канале.

К слову, в 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Ежегодно эта дата обрастает свежей партией шуток, обязательно с упоминанием переворачивания календаря и костров рябин.