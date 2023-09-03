«Мама почти все время лежит»: о состоянии Тереховой в слезах рассказала ее дочь

На кинофестивале в Анапе чествовали 81-летнюю актрису, звезду советского кино, Маргариту Терехову. Знаменитости присвоили награду имени Павла Луспекаева «Госпожа удача», сообщает МК.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

К сожалению, Маргарита Терехова давно разбита болезнью Альцгеймера. Об этом рассказала ее дочь Анна, которая получала на фестивале статуэтку за родительницу.

«Несмотря на то, что мама почти все время лежит и уже почти не говорит, когда я с ней разговариваю, читаю ей стихи, напоминаю какие-то имена или что-то рассказываю о себе, о нас, нашей семье и о том, что вообще происходит, я вижу, что она смотрит и понимает. Она иногда улыбается, даже что-то коротко может произнести. Когда я беру ее за руку, вижу, что ей приятно, она это чувствует, а я ее глажу по ее прекрасным волосам», - сказала Анна.

Как поведала наследница Тереховой, маму редко баловали наградами за ее работу в кино и театре. И она обязательно порадует ее полученной статуэткой.

Рассказывая о матери, Анна не скрывала слез. Она искренне поблагодарила организаторов фестиваля за внимание к родительнице, особенно за трогательные кадры с участием актрисы.

Дочь Маргариты Тереховой призналась, что смотрела на них с огромным любопытством и удовольствием, хотя знает их все наизусть.

По словам Аны, она планирует изучать болезнь, от которой страдает мама. По ее словам, многие стесняются того факта, что их близкий человек вдруг превращается в сущего ребенка, совершенно незнакомую им беспомощную личность.

Анна считает, что ее миссия – помогать родственникам людей, которых разбил Альцгеймер, поддерживать в непростой ситуации.