Блондинка — в русскую маму, смуглостью — в испанца отца: как выглядит дочка Иглесиаса от Курниковой — Люси 5 лет

Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото: Global Look Press

У малышки есть брат-близнец Николас и младшая сестренка Мэри.

Вместе с русской теннисисткой Анной Курниковой испанский певец Энрике Иглесиас воспитывает троих детей: 5-летних близнецов Николаса и Люси, а также трехлетнюю дочку Мэри (малышку называют на русский манер Машей, - Прим. ред.), это имя очень понравилось возлюбленному спортсменки.

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Люси похожа и на маму — русскую звезду тенниса Анну Курникову, и на отца-испанца. Фото: личный архив

В свои 5 лет Люси все больше становится похожа на свою красавицу-маму. У малышки такие же светлые волосы, как и у Анны Курниковой. А вот кожа смуглая, как у испанца-отца Энрике Иглесиаса. Также у Люси вьющиеся волосы, задорная улыбка, милые ямочки на щечках и волевой маленький подбородок. Сразу видно, что девочка с характером. 

«Какая миленькая!», «В русскую маму пошла, красавица! Хотя и отец тот еще красавчик», «Лапочка!», «Такая большая уже», «Блондинка! Просто принцесса!» - пишут фолловеры.

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