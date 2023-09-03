Блондинка — в русскую маму, смуглостью — в испанца отца: как выглядит дочка Иглесиаса от Курниковой — Люси 5 лет

Вместе с русской теннисисткой Анной Курниковой испанский певец Энрике Иглесиас воспитывает троих детей: 5-летних близнецов Николаса и Люси, а также трехлетнюю дочку Мэри (малышку называют на русский манер Машей, - Прим. ред.), это имя очень понравилось возлюбленному спортсменки.

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