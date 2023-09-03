«Необязательно кринжевать»: Алена Водонаева рассказала, как Анастасии Волочковой спасти свою карьеру

Экс-звезда шоу «Дом-2» Алена Водонаева дала совет балерине Анастасии Волочковой.
Водонаева заявила, что раньше Волочкова была кумиром многих. Она восхищала своей красотой и профессионализмом.
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«Я считаю, что она Богом поцелованная. Если кто-то верит в Бога, она уникальная, она – дива. Это была одна из лучших женщин нашей страны, самых красивых женщин. На нее все молились, потому что она ангел, внешне именно. Она потрясающей красоты человек», – отметила Водонаева.
Алена Водонаева посчитала, что Анастасия Волочкова может вернуть расположение поклонников к себе. Достаточно перестать эпатировать публику.
«Я уверена, что она все это не специально делает, это уже по инерции идет, потому что образ жизни, нет рядом людей надежных. Просто живи свою жизнь, тем более есть соцсети, твоя аудитория, которая тебя любит, уважает, останется с тобой: кто-то отпишется, кто-то подпишется. Ну необязательно кринжевать», – добавила Водонаева в эфире YouTube-шоу «Есть нюансы».