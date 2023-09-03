«Необязательно кринжевать»: Алена Водонаева рассказала, как Анастасии Волочковой спасти свою карьеру

Алена Водонаева посчитала, что Анастасия Волочкова может вернуть расположение поклонников к себе. Достаточно перестать эпатировать публику.

«Я уверена, что она все это не специально делает, это уже по инерции идет, потому что образ жизни, нет рядом людей надежных. Просто живи свою жизнь, тем более есть соцсети, твоя аудитория, которая тебя любит, уважает, останется с тобой: кто-то отпишется, кто-то подпишется. Ну необязательно кринжевать», – добавила Водонаева в эфире YouTube-шоу «Есть нюансы».