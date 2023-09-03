Настасья Самбурская в шортиках и леопардовом топе показала фигуру после воздержания: сногсшибательная

Актриса и певица Настасья Самбурская много лет следит за своей фигурой и добилась идеальных форм. Причем, это результат не только усиленных тренировок, но и недюжинной выдержки и самоконтроля – красавица полностью отказалась от сахара в своем питании, ест только здоровую пищу.

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Результат воздержания налицо, Самбурская находится в безупречной форме, которую поддерживает постоянно. Очередное тому доказательство – новое фото в шортиках и леопардовом топе.

Настасья позировала себе для селфи, щегольнув точеной талией, рельефными плечами, упругими бедрами. Фанаты усыпали любимую звезду комплиментами, а кто-то наверняка отложил подальше пончик или пирожное при виде такой фигуры.