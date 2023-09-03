«Терпеть ее не мог»: Иосиф Пригожин вспомнил начало отношений с Валерией

Муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – вспомнил, как его раздражала знаменитость до личного знакомства.

Со дня свадьбы Валерии и Иосифа Пригожина исполнилось 19 лет. Знаменитости живут душа в душу. Но когда-то Пригожин терпеть не мог слышать композиции Валерии.

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«Однажды я решила: «Ну его, этот шоу-бизнес». Но в какой-то момент звонит мой адвокат и говорит, что рядом с ним стоит Иосиф, который очень хочет со мной встретиться. Он так умеет уговаривать. И после встречи с ним я вышла из ресторана и подумала, что знаю его всю жизнь», – отметила Валерия.