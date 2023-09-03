Валя Карнавал бесстыдно спустила штаны и показала интимное: еще и футболку задирает

Звезда Интернета, певица и блогер Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, любит быть в центре внимания. Она довольно быстро из онлайн вышла в реальную жизнь и теперь является телеведущей, участвует в различных публичных мероприятиях, стала желанной гостьей на шоу и телепроектах.
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В личной жизни у Вали едва закончился сложный период – она рассталась с женихом Сашей Стоуном, за которого собиралась замуж. Поэтому она с головой ушла в работу и из-за потрясений и нагрузок сильно похудела.
Судя по контенту в Сети, Вале нравится, как сейчас она выглядит. Хоть ее наряды и стали скромнее, сама звезда старается то и дело продемонстрировать откровенности.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
Например, в ночи Карнавал вышла на связь и продемонстрировала, как спустила штаны и задрала футболку. Ее идеальный плоский животик привел в восторг фанатов, а проступающий пресс замотивировал некоторых отправиться в спортзал. Хотя Карнавал не рассказывает, что делает для сохранения новой фигуры.