Красавица-блондинка, похожа на отца: Саша Задойнов из «Дома-2» показал, какой стала его подросшая дочь от Элины Камирен

Бывший участник «Дома-2» Александр Задойнов, который живет в Сочи, показал поклонникам, как провел первое сентября с дочкой-школьницей от Элины Камирен.

Вместе со своей тезкой Александрой Саша Задойнов побывал на пляже. В микроблоге Задойнов разместил снимок, на котором предстал в компании с подросшей дочкой Александрой. Папа и его наследница, улыбаясь, смотрят в кадр. Поклонники тут же отметили, что Саша - копия своего отца. Они умилились тому, какой красавицей-блондинкой растет девочка.

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