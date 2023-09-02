«Мне и родителям позвонили ритуальные агенты»: жена Алексея Янина раскрыла, как узнала о ложной смерти мужа

В эту субботу поздно вечером стало известно, что сообщение о смерти 40-летнего актера Алексея Янина оказалось ошибкой.
О том, что ее муж все еще жив, но находится в тяжелом состоянии, в микроблоге сообщила жена Алексея Янина Дарья Клюшникова. Она уточнила, что ложное сообщение поступило от специалистов клиники имени Склифосовского, где находился (и находится) на лечении Алексей Янин.
Но чуть позже Дарья Клюшникова скорректировала информацию, заявив, что узнала о смерти Алексея Янина от сотрудников ритуального агентства.
Алексей Янин. Фото: Global Look Press
«Мне и родителям Алексея утром позвонили ритуальные агенты, которые и сообщили, что мой муж якобы умер. До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Кто-то из медперсонала слил им информацию о тяжелобольном человеке. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив», - поделилась Дарья Клюшникова.
Напомним, актер Алексей Янин восемь лет назад перенес инсульт, от которого так и не оправился.
По материалам телеграм-канала Baza