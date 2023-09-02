«Мне и родителям позвонили ритуальные агенты»: жена Алексея Янина раскрыла, как узнала о ложной смерти мужа

В эту субботу поздно вечером стало известно, что сообщение о смерти 40-летнего актера Алексея Янина оказалось ошибкой.

О том, что ее муж все еще жив, но находится в тяжелом состоянии, в микроблоге сообщила жена Алексея Янина Дарья Клюшникова. Она уточнила, что ложное сообщение поступило от специалистов клиники имени Склифосовского, где находился (и находится) на лечении Алексей Янин.

Но чуть позже Дарья Клюшникова скорректировала информацию, заявив, что узнала о смерти Алексея Янина от сотрудников ритуального агентства.

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