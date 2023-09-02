Сообщение о смерти Алексея Янина оказалось чудовищной ошибкой: жена актера раскрыла правду — он жив

Жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова в микроблоге опровергла информацию о смерти мужа, которая появилась утром в субботу, 2 сентября.

Кончину Алексея Янина ранее подтверждала мама актера, его супруга Дарья Клюшникова и пресс-служба театра РАМТ. Но все это оказалось чудовищной ошибкой. Как написала в своем микроблоге Дарья Клюшникова, Алексей Янин жив. Информацию о его смерти родным сообщили врачи, но позже уточнили, что поторопились.