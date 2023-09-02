Сообщение о смерти Алексея Янина оказалось чудовищной ошибкой: жена актера раскрыла правду — он жив

Алексей Янин. Фото: Global Look Press

Дарья Клюшникова рассказала, что врачи сообщили семье Алексея Янина неверную информацию.

Жена актера Алексея Янина Дарья Клюшникова в микроблоге опровергла информацию о смерти мужа, которая появилась утром в субботу, 2 сентября.

Кончину Алексея Янина ранее подтверждала мама актера, его супруга Дарья Клюшникова и пресс-служба театра РАМТ. Но все это оказалось чудовищной ошибкой. Как написала в своем микроблоге Дарья Клюшникова, Алексей Янин жив. Информацию о его смерти родным сообщили врачи, но позже уточнили, что поторопились.

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», - поделилась Дарья Клюшникова.

Дарья Клюшникова. Фото: соцсети

Напомним, актер Алексей Янин восемь лет назад перенес инсульт, после которого так и не оправился. В марте этого года Алексею Янину исполнилось сорок лет.

Дарья Клюшникова сообщила, что Алексей Янин жив. Фото: соцсети

Читайте также