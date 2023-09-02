«Моя душа и мой свет, живи вечно»: вся семья Анастасии Заворотнюк собралась вместе, дочь актрисы написала пронзительные строки

В семье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк 28 августа - особенный день. Это день рождения мамы актрисы Валентины Заворотнюк. В этом году ей исполнилось восемьдесят лет.

В честь этого события вся звездная семья собралась вместе, приехали внуки женщины, дети ее дочери - Анна Заворотнюк и Майкл Стрюков.

Юбилей начали отмечать в доме Анастасии Заворотнюк, а затем отправились в ресторан чествовать бабушку.

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