«Моя душа и мой свет, живи вечно»: вся семья Анастасии Заворотнюк собралась вместе, дочь актрисы написала пронзительные строки

В семье звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк 28 августа - особенный день. Это день рождения мамы актрисы Валентины Заворотнюк. В этом году ей исполнилось восемьдесят лет.
В честь этого события вся звездная семья собралась вместе, приехали внуки женщины, дети ее дочери - Анна Заворотнюк и Майкл Стрюков.
Юбилей начали отмечать в доме Анастасии Заворотнюк, а затем отправились в ресторан чествовать бабушку.
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Под фото и видео с участием бабушки Валентины Заворотнюк дочь Анастасии Заворотнюк оставила пронзительный текст.
«Фотокарточки 28.08.23. Юбилей любимой бабушки. Помню, одна моя подписчица, на 79-летие Валюши в прошлом году, написала «дай, бог, мне выглядеть также в 40». Смех смехом, но Валечка выглядит потрясно, и дай, бог, всей женской половине никогда не терять в себе женщину и следить за собой, не взирая на цифру в паспорте! Моя душа и мой свет, безгранично люблю и благодарю жизнь, за то, что ты есть у меня. Живи вечно», - написала Анна Заворотнюк.
Мама и дети актрисы Анастасии Заворотнюк. Фото: соцсети