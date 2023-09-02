«Официально не заключили договор»: в Казахстане ответили Галкину*, устроившему скандал из-за отмены концертов в Алма-Ате и Астане

Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Шоумену Максиму Галкину* объяснили настоящую причину, по которой его выступления не состоятся.

Известный пародист Максим Галкин* на днях пожаловался в Сети на отмену своих концертов в Казахстане. В том, что он не может выступить перед поклонниками, Максим Галкин скандально обвинил власти этой страны. Мол, он им пришелся не ко двору.

Руководство Казахстана в лице Главы Управления культуры города Алма-Аты Гани Майлибаева ответило оскорбленному шоумену.

Максиму Галкинунапомнили, что графики всех мероприятий составляются заранее. Дворец республики, где 6 октября должен был состояться концерт мужа Аллы Пугачевой, на эту дату занят. К тому же, было выявлено серьезное нарушение при организации концерта. Билеты на выступление начали продавать, не заключив договор. А это незаконно.

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«Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя», - объяснил Гани Майлибаев.

Напомним, ранее стало известно, что власти Эстонии отменили концерт Максима Галкинав Таллинне, запланированный на 15 сентября.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам kp.ru

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