Павел Трубинер вновь стал отцом: первое фото с младшим ребенком

Звезда фильмов «Медиум», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и других 46-летний Павел Трубинер вновь стал отцом. Почти месяц актер скрывал прекрасную новость о пополнении в семье и только в честь первого сентября рассказал, что у него родилась дочка.

В микроблоге Павел Трубинер разместил снимок, на котором предстал с женой Юлией Мельниковой и дочкой Лизой. В кадр попала еще и коляска с малышкой. Это первое фото звездной семьи в новом составе, которое пара показала поклонникам.

Чуть позже жена Павла Трубинера рассказала, что маленькой наследнице они с мужем дали имя Тереза.

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