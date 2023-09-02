Павел Трубинер вновь стал отцом: первое фото с младшим ребенком

Звезда фильмов «Медиум», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и других 46-летний Павел Трубинер вновь стал отцом. Почти месяц актер скрывал прекрасную новость о пополнении в семье и только в честь первого сентября рассказал, что у него родилась дочка.
В микроблоге Павел Трубинер разместил снимок, на котором предстал с женой Юлией Мельниковой и дочкой Лизой. В кадр попала еще и коляска с малышкой. Это первое фото звездной семьи в новом составе, которое пара показала поклонникам.
Чуть позже жена Павла Трубинера рассказала, что маленькой наследнице они с мужем дали имя Тереза.
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Павел Трубинер с женой и двумя дочками. Фото: соцсети
Напомним, новорожденная девочка стала четвертым ребенком Павла Трубинера. У актера есть два старших сына, которые появились на свет в его браке со спортсменкой Ольгой Мухортовой.