Кровавые расщелины на губе, под глазами ссадины, раздутый нос: как выглядит лицо Ефременковой после побоев Мондезира

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова продолжает предъявлять доказательства издевательств над ней Мондезира.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в микроблоге продолжает раскрывать пикантные детали совместной жизни с Мондезиром.

На этот раз в ответ на громкое заявление Мондезира, намекающее на то, что Юлия Ефременкова гиперболизирует, рассказывая о его рукоприкладстве и издевательствах, она показала видео, которое хранила почти два года.

«Меня никто никогда не заставит признаться в том, чего я не совершал», - написал в микроблоге Мондезир.

«Освежу твою память. 1 января 2021 год. Просто посмотри на мое лицо», - напомнила ему Юлия Ефременкова и предъявила свое лицо.

Юля Ефременкова рассказала, что ее внешний вид стал результатом ссоры с Мондезиром. Тот хотел пьяным сесть за руль, а она не позволяла. В результате была избита.

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Юлия Ефременкова в кадре, которым она поделилась в микроблоге, выглядит пугающе ужасно. Кровавые расщелины на губе, под глазами ссадины, раздутый нос, вероятно, от ударов по нему.

Юлия Ефременкова после побоев Мондезира. Фото: скрин соцсети

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