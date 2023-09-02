Кровавые расщелины на губе, под глазами ссадины, раздутый нос: как выглядит лицо Ефременковой после побоев Мондезира

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в микроблоге продолжает раскрывать пикантные детали совместной жизни с Мондезиром.

На этот раз в ответ на громкое заявление Мондезира, намекающее на то, что Юлия Ефременкова гиперболизирует, рассказывая о его рукоприкладстве и издевательствах, она показала видео, которое хранила почти два года.

«Меня никто никогда не заставит признаться в том, чего я не совершал», - написал в микроблоге Мондезир.

«Освежу твою память. 1 января 2021 год. Просто посмотри на мое лицо», - напомнила ему Юлия Ефременкова и предъявила свое лицо.