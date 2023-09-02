И все-таки она невероятной красоты женщина: появилось редкое фото из дома Анастасии Заворотнюк

В конце августа в семье звезды сериала «Моя прекрасная няня», актрисы Анастасии Заворотнюк большой праздник. 28 августа был юбилей у мамы артистки Валентины Заворотнюк, ей исполнилось восемьдесят лет.

Снимками, которые были сделаны в день рождения бабушки, в Сети поделилась дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Девушка засняла счастливое семейство на камеру. Валентина Заворотнюк позирует в интерьерах дома. Это фото стало первым за последнее время из дома актрисы Анастасии Заворотнюк. А затем Анна Заворотнюк поделилась видео из ресторана, где дружная компания поздравляла бабушку с юбилеем.

По понятным причинам, в кадрах нет Анастасии Заворотнюк. Не стал позировать для фото и супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев.

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