И все-таки она невероятной красоты женщина: появилось редкое фото из дома Анастасии Заворотнюк

В конце августа в семье звезды сериала «Моя прекрасная няня», актрисы Анастасии Заворотнюк большой праздник. 28 августа был юбилей у мамы артистки Валентины Заворотнюк, ей исполнилось восемьдесят лет.
Снимками, которые были сделаны в день рождения бабушки, в Сети поделилась дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Девушка засняла счастливое семейство на камеру. Валентина Заворотнюк позирует в интерьерах дома. Это фото стало первым за последнее время из дома актрисы Анастасии Заворотнюк. А затем Анна Заворотнюк поделилась видео из ресторана, где дружная компания поздравляла бабушку с юбилеем.
По понятным причинам, в кадрах нет Анастасии Заворотнюк. Не стал позировать для фото и супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев.
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Мама Анастасии Заворотнюк. Фото: соцсети
«Фотокарточки 28.08.23. Юбилей любимой бабушки. Помню одна моя подписчица, на 79-летие Валюши в прошлом году, написала «дай, бог, мне выглядеть также в 40». Смех смехом, но Валечка выглядит потрясно, и дай, бог, всей женской половине никогда не терять в себе женщину и следить за собой, не взирая на цифру в паспорте! Моя душа и мой свет, безгранично люблю и благодарю жизнь, за то, что ты есть у меня. Живи вечно», - написала под фото дочь Заворотнюк Анна.
Поклонники отметили, что мама Анастасии Заворотнюк Валентина не только моложавая, но и невероятной красоты женщина.
Мама и дети актрисы Анастасии Заворотнюк. Фото: соцсети