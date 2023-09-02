Не мог двигаться, самостоятельно есть и говорить: как Алексей Янин провел последние годы жизни

Утром 2 сентября на 41-м году жизни скончался Алексей Янин. Восемь лет артист боролся с последствиями инсульта, но так и не смог восстановиться. Последние минуты актер провел в больнице, куда его накануне доставили на «скорой».

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Последние годы об артисте было мало что слышно. После инсульта в 2015-м артист жил в загородном доме, за ним ухаживали мама и отчим. Супруга и сын, хотя и жили отдельно, но также принимали участие и регулярно навещали Янина.

С конца августа артист пребывал в реабилитационном центре. Янину был оплачен месяц нахождения в клинике.

Болезнь ударила по артисту с наибольшей силой. Он утратил способность передвигаться и есть самостоятельно, членораздельно говорить. Только близкие могли понять его речь. Передвигался же он на инвалидной коляске.

А в 2020-м произошло то, чего родственники никак не ожидали, но во что очень верили: Алексей Янин начал вставать на ноги. Усердные занятия на тренажерах принесли свои плоды, появилась надежда на лучший исход, но вечером 1-го сентября артисту внезапно стало плохо.

СМИ сообщают, что у Янина случился приступ эпилепсии и судорожный припадок. В срочном порядке актера госпитализировали, однако ничем не смогли помочь. К утру Алексей Янин скончался.