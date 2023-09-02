Агата Муцениеце продолжает досаждать бывшему мужу: впереди новое судебное заседание — подробности

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались еще в 2020 году. С тех пор в жизни актера произошли большие перемены. Он успел снова жениться. Стал отцом в третий раз. И в целом живет своей жизнью. Агата тоже не скучает. Женщина активно строит карьеру актрисы и занимается воспитанием двоих детей от брака с Прилучным.

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Но, несмотря на это, бывшие супруги до сих пор продолжают выяснять, кто кому и что должен. Причем делают они это исключительно через суд. А это говорит о том, что экс-возлюбленные не сумели после развода сохранить теплые отношения даже ради своих наследников. Которыми, к слову, Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян тоже активно занимаются.

Конфликт между бывшими супругами длится довольно долго. Напомним, в начале 2023 года Агата обратилась в Головинский районный суд города Москвы с иском против Павла. Тогда Муцениеце требовала, чтобы Прилучного выписали из четырехкомнатной квартиры, которая отошла ей после раздела имущества.

Вопрос с пропиской актера решился довольно быстро. И, казалось бы, его бывшая супруга получила все, что хотела. Однако спустя несколько месяцев после этого разбирательства от Агаты прилетел новый иск. Теперь актриса требует взыскать с бывшего мужа 51 тысячу рублей. Именно столько Агата потратила на работу юристов во время прошлого обращения в суд.

Сумма, конечно, приличная, матери двоих детей пригодится любая копеечка. Поэтому не исключено, что в скором будущем Муцениеце найдет еще ни одну причину для составления иска.

Источник: starhit.ru