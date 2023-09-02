Рождение принца Гарри разочаровало Карла III: нежеланный сын?

После рождения у принцессы Дианы в 1984 году второго ребенка, принца Гарри, вместо радости молодой отец, тогда еще принц Чарльз, испытал разочарование. Об этом стало известно из нового документального фильма «Диана: Остальная часть ее истории», сообщает телеканал ABC News.

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В создании фильма были использованы аудиозаписи Дианы, на одной из них она рассказывала, что муж на крестинах жаловался Елизавете II, что ждал девочку, а родился снова мальчик – старшему, первенцу Уильяму, на тот момент было 3 годика. А вот королева не разделила его сетований и посоветовала радоваться, поскольку появление детей – это всегда счастье.

С отцом у Гарри сегодня натянутые отношения. Младший отпрыск отказался в 2020 году от прав и обязанностей старших членов королевской семьи. Он сделал это совместно с женой Меган и переехал в США. Правда, на коронации Карла III в мае 2023 года присутствовал.