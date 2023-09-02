«Не школа, а космос!»: стало известно, за сколько будут учить сына Киркорова в новой школе

Филипп Киркоров как дважды отец Первое сентября провел на школьной линейке. Артист отвел сына Мартина в новое учебное заведение – вновь открывшийся Технолицей им.В.Долгих в Истре.

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Проводить своего пятиклассника Киркоров приехал вместе с крестным отцом Мартина, шоуменом Андреем Малаховым. В своем микроблоге шоумен показывал и рассказывал, как обстановка в школе.

«С 1 сентября! С началом нового учебного года! С открытием Технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями!» - написал артист.

А вот о стоимости обучения в Технолицее Киркоров скромно умолчал. Как сообщает сайт News.ru, звезде придется раскошелиться на 800 тысяч рублей за год обучения сынишки.